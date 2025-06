Festival e Difficoltà: Cosa Bloccava il Successo del Filagosto?

L’estate, per gli appassionati di musica, rappresenta un momento ideale per i festival all’aperto, dove arte, cibo e divertimento si intrecciano. Tuttavia, il settore sta affrontando crescenti sfide, mettendo a rischio l’organizzazione di questi eventi.

I social media e le piattaforme di streaming musicali hanno alterato le abitudini degli ascoltatori, creando “bolle musicali” che rendono difficile il coinvolgimento del pubblico in festival con diverse proposte artistiche. Di conseguenza, i festival, indipendentemente dalla loro grandezza, si trovano a combattere per mantenere l’interesse dei partecipanti.

Gli organizzatori devono gestire budget limitati e affrontare burocratiche complesse, spesso confrontandosi con norme di sicurezza più severe e costi improrogabili per l’allestimento. Ad esempio, le spese per la sicurezza e l’infrastruttura possono assorbire fino al 30% del budget totale. Inoltre, l’aumento dei cachet degli artisti ha costretto i festival a rivedere i prezzi dei biglietti, in particolare quelli più piccoli, andando a colpire la partecipazione del pubblico.

Un caso emblematico è il “Filagosto”, storico festival bergamasco, che quest’anno è stato annullato dopo anni di difficoltà economiche. Nonostante biglietti molto ridotti, le spese elevate hanno reso insostenibile la sua continuazione. I promotori, dopo aver perso la consueta location, stanno ora lavorando per pianificare eventi futuri e mantenere viva l’idea di riprendere il festival nel 2026, con iniziative di raccolta fondi per coinvolgere le comunità locali.

La situazione attuale evidenzia l’importanza di un rinnovamento nel modo di organizzare e vivere i festival, incoraggiando sia gli organizzatori che il pubblico a riconsiderare le proprie scelte e approcci.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ecodibergamo.it