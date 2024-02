Festival e costume, il caso Oxa – Ascolta il podcast

Il Festival di Sanremo è da sempre anche la cartina di tornasole della cultura del momento. Sono molti i personaggi che hanno travalicato epoche e stili nei 74 anni del Festival, ma nessuna come Anna Oxa è riuscita ad attraversare 15 competizioni lasciando sempre un segno indelebile e restando, in qualche modo, sempre fedele a se stessa. Per questo, anche se quest’anno non sarà a Sanremo, abbiamo deciso di dedicarle un episodio, con l’aiuto di Carmen Guadalaxara, giornalista e critica musicale del quotidiano Il Tempo.