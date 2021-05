Dopo un anno di stop, tornano nell’estate 2021 i festival musicali: ecco i concerti e gli appuntamenti imperdibili della prossima estate.

La musica è pronta a mettersi il Covid alle spalle. Dopo le difficoltà del 2020 e la ripartenza lenta del 2021, tornano nell’estate i concerti. E i festival. Non sono pochi gli appuntamenti organizzati in tutt’Italia. Anche se con regole rigide e con pubblico ridotto a causa delle regole imposte dall’emergenza sanitaria, nell’estate 2021 non mancheranno festival e concerti da non perdere.

Anche se molte star internazionali hanno dovuto rinviare i propri concerti, con poche eccezioni (da Ben Harper agli Idles, passando per Arlo Parks), non mancheranno appuntamenti con alcuni dei nostri artisti più rinomati anche all’estero, come Colapesce e Dimartino reduci dal successo sanremese, Max Gazzè, gli Zen Circus, Francesco De Gregori e tanti altri ancora. Insomma, è il momento di tornare a parlare finalmente di grande musica live. Scopriamo insieme quali sono i cartelloni dei principali festival di questa estate 2021.

Festival estate 2021: gli appuntamenti da non perdere

Partiamo dal festival Ferrara sotto le stelle, che si svolgerà al Parco Massari di Ferrara dal 30 giugno al 4 luglio. Il tabellone è di altissimo livello: 30 giugno Iosonouncane; 1° luglio Shame e Massimo Volume; 2 luglio La Rappresentante di lista; 3 luglio Mecna; 4 luglio Venerus. Scendiamo a Grottaglie, in provincia di Taranto. Alle Cave di Fantiano si svolgerà dal 10 al 15 agosto il Cinzella Festival. Appuntamenti imperdibili? Il 13 agosto La Rappresentante di Lista, il 15 agosto gli Idles.

C’è poi l’Umbria Jazz, un classico delle estati italiane. Dal 9 al 18 luglio si riaccendono le luci dell’Arena Santa Giuliana di Perugia, come sempre con una serie di concerti di altissimo livello: 9 luglio Emmet Cohen Trio; 10 luglio Stefano Bollani; 11 luglio Enrico Rava e Fred Hersch Duo; 12 luglio Cécile McLorin Salvant Duo feat. Sullivan Fortner e Jamie Cullum; 14 luglio Brad Mehldau Trio; 15 luglio Paolo Fresu “Heroes – Omaggioa David Bowie”; 16 luglio Ben Harper; 17 luglio Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola; 18 luglio Gino Paoli e Danilo Rea.

Prima ancora, dal 4 al 6 giugno, a Milano, in particolare al Circolo Magnolia, si svolgerà il Mi Manchi Festival, tra i principali appuntamenti di musica indie. Da tenere d’occhio la line up, che presenta anche Cmqmartina, reduce da un ottimo X Factor 2020. E torniamo in Puglia, a Locorotondo (provincia di Bari). Dal 24 luglio al 18 agosto la splendida località punteggiata da trulli s’illumina di musica con appuntamenti di grande prestigio. Ecco alcuni da sottolineare: 24 luglio Venerus; 31 luglio Niccolò Fabi e Cristina Donà; 7 agosto Colapesce e Dimartino; 8 agosto Diodato e Greta Zuccoli; 11 agosto Coma_Cose; 12 agosto James Senese Napoli Centrale; 13 agosto Iosonouncane e Ginerva Nervi; 14 agosto Frah Quintale e Ariete; 15 agosto Myss Keta; 17 agosto Willie Peyote; 18 agosto Samuele Bersani.

Concerti imperdibili estate 2021

Acieloaperto è invece l’appuntamento della Rocca Malatestiana di Cesena e di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli. In line up anche qui Willie Peyote, Niccolò Fabi, Iosonouncane e soprattutto Arlo Parks il 31 agosto. C’è poi lo Stupinigi Sonic Park di Nichelino, in provincia di Torino. Qui avremo due appuntamenti con Emma, il 9 e 10 luglio. Uno con Fabrizio Moro, il 12 luglio. E poi ancora il 18 luglio un grande concerto di Ben Harper. E ancora il Tener-a-mente dell’Anfiteatro del Vittoriale, con protagonisti Vinicio Capossela, Coma_Cose, Robben Ford, La Rappresentante di Lista, Francesco De Gregori, Zen Circus, Dardust, Niccolò Fabi, Max Gazzè, Stefano Bollani e Vasco Brondi.

A Marostica, in piazza Castello, spazio a LP l’8 luglio, Piero Pelù il 9 luglio e Ben Harper il 14 luglio. Se al Collisioni ci aspetta Paolo Conte, con data fissata al 16 luglio, il Musart Festival di Firenze propone Edoardo Bennato il 19 luglio, Stefano Bollani il 21 luglio, Luka Sulic il 22 luglio, Fiorella Mannoia il 23 luglio, Niccolò Fabi il 24 luglio e Vinicio Capossela il 26 luglio. A Bologna, per l’Oltre Festival, avremo invece un mix di musica italiana e internazionale, tra Frah Quintale, Ariete, Willie Peyote, Niccolò Fabi e anche i Cigarettes After Sex. Stessa città, altro evento, il Locomotiv Festival. La line up è intrigante e differente. Tra i concerti in calendario: 30 maggio Nada; 6 giugno Davide Shorty; 9 giugno Giovanni Lindo Ferretti; 10 giugno Bobby Solo; 12 giugno Coma_Cose. Ma l’estate non finisce con agosto. A settembre a Prato, in piazza Duomo, ci aspettano infatti la Premiata Forneria Marconi il 1° settembre e Colapesce e Dimartino il 3 settembre.

