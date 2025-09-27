Festival Duni a Matera: Suoni di patrimoni culturali

Matera ospita la ventiseiesima edizione del prestigioso Festival Duni, una rassegna musicale e culturale rinomata. L’apertura del festival avverrà con l’Oratorio di San Martino di Donato Ricchezza, un compositore materano del XVII secolo. Il concerto inaugurale si terrà nella Chiesa di San Pietro Caveoso, con inizio alle 20.00.

Il 28 settembre, i musicisti della Cappella Neapolitana, diretti da Antonio Florio, eseguiranno per la prima volta in epoca moderna la partitura di Ricchezza. Questo evento è realizzato grazie alla collaborazione con la Biblioteca e il Complesso dei Girolamini di Napoli.

Il tema principale di questa edizione è “Patrimoni Sonori” e prevede quindici concerti in luoghi suggestivi di Matera fino al 26 novembre. Il Festival Duni, uno dei più longevi nel panorama della musica antica in Italia, è affiliato al REMA, la Rete Europea della Musica Antica, che promuove la diffusione della musica medievale, rinascimentale e barocca.

Il festival del 2025 coincide con importanti celebrazioni della musica storica, come il 500° anniversario di Giovanni Pierluigi da Palestrina e il 250° della scomparsa di Egidio Romualdo Duni, figura di spicco della musica di Matera e pioniere dell’opera comica francese.

L’oratorio inaugurale, “San Martino Vescovo”, offre l’opportunità di riscoprire Donato Ricchezza. Il musicologo Dinko Fabris sottolinea l’importanza del recupero della sua musica, rimasta dimenticata per secoli. Il concerto si svolgerà nella stessa chiesa in cui Ricchezza ricevette la tonsura nel 1663.

La collaborazione con la rassegna “Tempio Armonico” dei Girolamini prevede un’anteprima il 27 settembre, evidenziando la sinergia nella valorizzazione dei patrimoni culturali.