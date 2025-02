Festival Dignitoso: Basta Nottate

Si è svolta oggi la conferenza stampa di apertura della 75° edizione del Festival di Sanremo, con la partecipazione del direttore artistico Carlo Conti, del sindaco di Sanremo Alessandro Mager e dei co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti. Conti ha espresso il suo desiderio di realizzare un Festival “dignitoso e fatto bene”, ringraziando i precedenti direttori artistici Claudio Baglioni e Amadeus per il loro contributo al successo del programma. Ha condiviso ricordi emotivi delle sue passate edizioni, tra cui momenti toccanti con Sammy Basso ed Ezio Bosso, e ha manifestato il suo apprezzamento per la collaborazione con Clerici e Scotti, definendoli colonne dello spettacolo italiano.

Conti ha anche affrontato la pesante eredità di Amadeus, sottolineando che non considera il suo ruolo come una sfida, ma come un’opportunità per continuare a mantenere alto il livello del Festival. Clerici ha parlato della sua gioia nell’essere co-conduttrice, mentre Scotti ha scherzato sulla sua esperienza limitata al Festival, esprimendo entusiasmo per l’incarico.

Il direttore artistico ha descritto la varietà delle canzoni in gara, sottolineando che alcune saranno tormentoni mentre altre daranno spunti di riflessione. Ha ribadito l’importanza di rispettare i tempi televisivi, promettendo serate che non si protrarranno oltre l’1:30. Rispondendo a preoccupazioni su pressioni politiche, ha dichiarato di non aver subito alcuna influenza, affermando di voler rispettare sempre gli spettatori. Infine, ha commentato le polemiche riguardanti artisti come Fedez, chiarendo che non intende gestire aspetti gossip e sostenendo il ruolo dei genitori nell’educazione dei propri figli.