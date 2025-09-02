24 C
Festival di Venezia: moda e cucina sul red carpet

Al Festival del Cinema di Venezia, il colore nero ha dominato la scena, con numerosi tubini sfoggiati dalle star. Tra queste, Amanda Seyfried si è distinta per la sua originalità. Giocosa e divertente, ha scelto di indossare un abito di Miuccia Prada che la fa apparire come una bambola pronta per essere scartata, valorizzato da un fiocco rosso su una base blu notte.

Il suo look include anche un beauty look ispirato a Cenerentola, completato da un choker e uno chignon elegante. Anche se potrebbe non incontrare il favore di tutti, questa scelta dimostra il potere della moda di sorprendere e provocare.

