Festival di Venezia: le star e i film che stupiscono

Il festival di Venezia, tra il 27 agosto e il 6 settembre, ha portato un’atmosfera di grande emozione al Lido. Sulla piazza di fronte al Palazzo del Casinò, cinefili e paparazzi si sono ritrovati nel consueto caos che anticipa le star sul red carpet.

Il film d’apertura è stato La Grazia di Paolo Sorrentino, un’opera che segue un Presidente della Repubblica – interpretato da Toni Servillo, premiato per la sua performance – mentre riflette sulle scelte cruciali della propria vita. Questo film, che combina momenti comici a scene contemplative, si distingue per la sua visibilità e l’appeal visivo.

Un’altra pellicola significativa è Jay Kelly di Noah Baumbach, con George Clooney nel ruolo di un divo del cinema. Qui si esplora il tema dell’identità e dei sacrifici legati ai sogni, con un forte impatto visivo.

Il Leone d’Oro è andato a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, un film che indaga il dialogo e le dinamiche familiari attraverso episodi apparentemente slegati ma intrecciati da temi comuni.

Un’altra opera attesa era Frankenstein di Guillermo del Toro, che rielabora la celebre storia con una riflessione sull’umanità, mantenendo un legame con il romanzo originale di Mary Shelley.

Il festival ha anche affrontato temi di attualità, come dimostrato da The voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, premiato con il Gran Premio della Giuria. Questo film evidenzia la drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

Infine, il Leone d’Oro alla carriera è stato conferito a Werner Herzog, mentre Silent Friend di Ildikó Enyedi ha ricevuto il premio della giuria protestante, celebrato per il suo approccio poetico e innovativo.