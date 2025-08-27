24.7 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Spettacolo

Festival di Venezia: Il Grande Inizio del Cinema 2025

Da StraNotizie
Festival di Venezia: Il Grande Inizio del Cinema 2025

Oggi inizia ufficialmente il Festival del Cinema di Venezia, che si svolgerà per dieci giorni al Palazzo del Cinema. La cerimonia di apertura avrà luogo nella Sala Grande alle 19, alla presenza di Pierangelo Buttafuoco, Presidente della Biennale, e Alberto Barbera, direttore del festival. Non mancherà anche Emanuela Fanelli, che ha affermato di preferire il ruolo di conduttrice.

Le tematiche attuali e politiche si fanno già notare al Lido, con una lettera di cineasti sulla situazione in Palestina. Tra i film in concorso, spicca “La Grazia” di Paolo Sorrentino, che segna il suo ritorno al festival con Toni Servillo e Anna Ferzetti. La pellicola affronta la storia di un Presidente della Repubblica immaginario e il dilemma etico di concedere la grazia alla fine del suo mandato.

Nella sezione competitiva Orizzonti, viene presentato “Mother” di Teona Strugar Mitevska, con Noomi Rapace, che racconta la storia di una madre superiora a Calcutta nel 1948, la cui fede viene messa alla prova.

La sezione Giornate degli Autori apre con “Memory” di Vladlena Sandu, un racconto che esplora la guerra del Caucaso attraverso gli occhi di una bambina di sei anni, mostrando come il conflitto influisce sulla sua infanzia.

Oggi si terranno vari eventi, incluso il party di apertura sulla spiaggia dell’Hotel Excelsior e una serie di talk e incontri con ospiti del mondo del cinema. La madrina dell’evento, Emanuela Fanelli, darà il via al festival con la proiezione di “La Grazia”, mentre Francis Ford Coppola consegnerà il Leone d’oro alla carriera a Werner Herzog.

Articolo precedente
Venezia-Monaco: il futuro del collegamento autostradale
Articolo successivo
Bodo/Glimt fa la storia: debutto in Champions League
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.