Festival di Venezia: Il Grande Inizio del Cinema 2025

Oggi inizia ufficialmente il Festival del Cinema di Venezia, che si svolgerà per dieci giorni al Palazzo del Cinema. La cerimonia di apertura avrà luogo nella Sala Grande alle 19, alla presenza di Pierangelo Buttafuoco, Presidente della Biennale, e Alberto Barbera, direttore del festival. Non mancherà anche Emanuela Fanelli, che ha affermato di preferire il ruolo di conduttrice.

Le tematiche attuali e politiche si fanno già notare al Lido, con una lettera di cineasti sulla situazione in Palestina. Tra i film in concorso, spicca “La Grazia” di Paolo Sorrentino, che segna il suo ritorno al festival con Toni Servillo e Anna Ferzetti. La pellicola affronta la storia di un Presidente della Repubblica immaginario e il dilemma etico di concedere la grazia alla fine del suo mandato.

Nella sezione competitiva Orizzonti, viene presentato “Mother” di Teona Strugar Mitevska, con Noomi Rapace, che racconta la storia di una madre superiora a Calcutta nel 1948, la cui fede viene messa alla prova.

La sezione Giornate degli Autori apre con “Memory” di Vladlena Sandu, un racconto che esplora la guerra del Caucaso attraverso gli occhi di una bambina di sei anni, mostrando come il conflitto influisce sulla sua infanzia.

Oggi si terranno vari eventi, incluso il party di apertura sulla spiaggia dell’Hotel Excelsior e una serie di talk e incontri con ospiti del mondo del cinema. La madrina dell’evento, Emanuela Fanelli, darà il via al festival con la proiezione di “La Grazia”, mentre Francis Ford Coppola consegnerà il Leone d’oro alla carriera a Werner Herzog.