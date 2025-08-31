Festival di Venezia: i look più discussi sul red carpet

Il Festival del Cinema di Venezia ha riscosso grande attenzione con il suo quarto red carpet, dove si sono mescolate nuove promesse di Hollywood e celebri interpreti. Tilda Swinton ha sorpreso tutti con un look audace, indossando una polo e pantaloni palazzo, dimostrando che può risultare elegante anche senza i tradizionali abiti da sera.

Jacob Elordi, giovane star di “Euphoria”, ha brillato con il suo stile impeccabile, unendo un smoking doppiopetto a dettagli sofisticati, mentre Monica Guerritore ha catturato l’attenzione con eleganza, indossando due vestiti neri sovrapposti che esaltano il suo sex appeal.

Kasia Smutniak ha colpito per il suo audace smoking maschile, reinterpretando il concetto di eleganza con una giacca oversize e sandali raffinati. Al contrario, Sveva Alviti, coperta solo da un reggiseno e un completo ispirato al pigiama, ha deluso le aspettative, sacrificando l’eleganza a favore di un comfort discutibile.

Tatiana Luter è stata designata come la peggio vestita, con un abito simile a un telone da planetario, abbinato a sandali alla schiava. Infine, Paris Jackson ha attirato l’attenzione con un look in stile goth, evocando l’immagine della moglie di Frankenstein, mentre Callum Turner ha raggiunto un’ottima valutazione per il suo impeccabile outfit, sebbene la sua perfezione possa risultare quasi noiosa.