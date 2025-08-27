24.7 C
Festival di Venezia: Ecco cosa aspettarsi quest'anno

Festival di Venezia: Ecco cosa aspettarsi quest’anno

La Mostra del Cinema di Venezia si prepara a un’apertura da protagonista. L’evento, organizzato dalla Biennale di Venezia e diretto da Alberto Barbera, avrà inizio con la prima mondiale di “La Grazia” di Paolo Sorrentino, programmata per mercoledì 27 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. L’attrice Emanuela Fanelli guiderà le serate di apertura e chiusura, mentre sono già stati annunciati 21 film in concorso.

Radio Deejay seguirà il festival con una programmazione speciale. Diego Passoni sarà in diretta dal Lido ogni giorno alle 19 con “Welcome On Board”, ospitando diversi personaggi e fornendo approfondimenti sull’evento. Durante il fine settimana, Guido Bagatta condurrà “GB SHOW Speciale Venezia”, sempre dalla stessa location.

L’emittente si distingue per proporre due format inediti e un palinsesto completamente dedicato alla Mostra, offrendo interviste ai protagonisti e contenuti esclusivi dal mondo del cinema.

