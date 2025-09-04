Festival di Venezia: cinema d’autore e controversie politiche

L’82ª edizione del Festival del Cinema di Venezia, in corso fino al 6 settembre 2025, porta con sé importanti novità e trasformazioni. Sotto la direzione di Alberto Barbera, il festival si presenta come un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, affermandosi come epicentro mondiale del cinema d’autore. Il programma promette di essere elettrizzante, con passerelle e proiezioni di grande richiamo.

Il Festival del Cinema di Venezia, istituito nel 1932 dal conte Giovanni Volpi, si è rapidamente imposta come uno degli eventi più affascinanti e influenti nel panorama del cinema d’autore, attirando personalità di spicco. Ogni anno, la mostra segna l’inizio della stagione dei premi cinematografici, che culminerà con gli Oscar.

Quest’anno, la selezione cinematografica è particolarmente interessante, con un focus sul cinema asiatico. Park Chan-Wook presenta il film No Other Choice, considerato uno dei favoriti per il Leone d’oro. Anche i film Ri Gua Zhong Tian di Cai Shangjun e Nühai di Shu Qi si distinguono per originalità e qualità.

Tra i protagonisti del red carpet, spicca la prima partecipazione di Julia Roberts con After The Hunt, mentre George e Amal Clooney si confermano la coppia più ammirata. Alba Rohrwacher ha colpito tutti con un elegante abito blu di Dior Couture.

Il festival offre una selezione imperdibile di film, tra cui Bugonia di Yorgos Lanthimos, Frankenstein di Guglielmo del Toro e In the Hand of Dante di Julian Schnabel, che approfondirà la Divina Commedia.

Infine, il festival non è solo cinema, ma anche attivismo: il 30 agosto si è svolto un corteo contro il genocidio in Palestina, portando l’attenzione sulla questione palestinese, tema politico di grande rilevanza quest’anno.