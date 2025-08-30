Festival di Venezia 2025: film in gara e incontri oggi

Oggi, durante la Mostra del Cinema di Venezia, viene presentato il secondo film italiano in concorso: Sotto le nuvole, un documentario di Gianfranco Rosi. Rosi, che ha già vinto il Leone d’Oro nel 2013, torna con un’opera che offre uno sguardo profondo sulla vita tra il Vesuvio e Pozzuoli, utilizzando un bianco e nero evocativo.

Insieme a Rosi, anche Guillermo del Toro partecipa al concorso con Frankenstein, una reinterpretazione del classico gotico di Mary Shelley, con un cast che include Oscar Isaac e Mia Goth. Del Toro è noto per il suo stile unico che mescola horror e fiaba.

Il programma di oggi include anche film fuori concorso come Broken English di Jane Pollard e Iain Forsyth, con Marianne Faithfull, che esplora la vita dell’iconica artista. Un altro titolo da segnalare è The Last Viking di Anders Thomas Jensen, che racconta la storia di due fratelli in cerca di un bottino perduto.

Altri film presentati oggi includono La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, che narra di un nuovo insegnante e di un misterioso rituale in un villaggio di montagna, e Un prophète, una serie ispirata a un capolavoro premiato a Cannes.

Il programma arricchisce la rassegna con opere che spaziano da drammi emotivi a crudi ritratti di vita, tutti scelte affascinanti della selezione di Venezia 2025.