Festival di velocità a Canberra

Gli organizzatori del Canberra Festival of Speed hanno annunciato che una vettura Formula One Lola-Hart THL1 del 1985 di Alan Jones e la Castrol Commodore V8 Supercar vincitrice della Bathurst 1000 del 1997 saranno tra le oltre 200 partecipazioni all’evento di questo mese.

Il direttore del Canberra Festival of Speed, Martin Tanti, ha dichiarato che queste due auto sono solo un esempio della qualità e della varietà che il festival offrirà.

Secondo Tanti, avere di nuovo una vettura di Formula 1 a Canberra è un momento importante per una città appassionata di automobili e si può godere insieme alla comunità.

La vettura di Alan Jones che ha gareggiato nel campionato del mondo di Formula 1 del 1985 sarà in pista al festival insieme a motocicli rari ed esotici, supercar europee, vetture da corsa e open-wheelers di varie generazioni.

La Commodore V8 Supercar del 1997, guidata da Larry Perkins e Russell Ingall, ha vinto la sesta e ultima gara di Bathurst di Perkins e sarà esposta insieme ad altre auto da corsa.

L’ambasciatore del festival, John Bowe, si riunirà con la sua vettura Caterpillar AU Falcon V8 Supercar del 2001.

Gli idoli del rally Toyota Neal, Harry e Lewis Bates torneranno con la loro vettura Toyota GR Yaris Rally2, ST205 Celica GT4 e RA40 Celica.

Il direttore del festival, Peter Bakavgas, ha dichiarato che l’evento dell’anno precedente ha visto la partecipazione di oltre 16.000 persone che hanno visto veicoli rari del valore di oltre 100 milioni di dollari.

Il 49% dei partecipanti proveniva da fuori del Territorio della Capitale Australiana, il che significa che il festival è un importante motore turistico per l’area.

I biglietti per il Canberra Festival of Speed possono essere acquistati sul sito web dell’evento.