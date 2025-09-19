27.1 C
Roma
venerdì – 19 Settembre 2025
Musica

Festival di Valvasone: Musica e Gastronomia in FVG

Da StraNotizie
Festival di Valvasone: Musica e Gastronomia in FVG

Inizia la 52a edizione del Festival di Valvasone, un evento musicale atteso che offre ogni anno appuntamenti di alto livello. Quest’edizione si arricchisce di concerti in altre località e di gite eno-gastronomiche in bicicletta, includendo performance al castello di Valvasone e in vari comuni delle Province del Friuli Venezia Giulia.

Il concerto di inaugurazione si terrà domenica 21 settembre alle 17, con il maestro olandese Ton Koopman, uno dei più celebri organisti al mondo.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Tragedia nel Casertano: Esplosione in Azienda Rifiuti
Articolo successivo
DDL Cybersicurezza in Italia: La Rivoluzione della Difesa Digitale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.