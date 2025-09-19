Festival di Valvasone: Musica e Gastronomia in FVG

Inizia la 52a edizione del Festival di Valvasone, un evento musicale atteso che offre ogni anno appuntamenti di alto livello. Quest’edizione si arricchisce di concerti in altre località e di gite eno-gastronomiche in bicicletta, includendo performance al castello di Valvasone e in vari comuni delle Province del Friuli Venezia Giulia.
Il concerto di inaugurazione si terrà domenica 21 settembre alle 17, con il maestro olandese Ton Koopman, uno dei più celebri organisti al mondo.
🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.