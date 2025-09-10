22.3 C
Festival di Trieste: La Musica di Brahms in Concerto

Da StraNotizie
Il “Festival di Trieste – Il Faro della Musica” si svolgerà giovedì 11 settembre alle 19.30 al Teatro Verdi di Trieste. Questo evento, organizzato dalla Società dei Concerti Trieste in collaborazione con il Comune di Trieste, segna l’apertura ufficiale della stagione sinfonica del teatro.

Sotto la direzione di Hartmut Haenchen, l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico G. Verdi di Trieste accompagnerà il pianista Vadym Kholodenko, noto per il suo talento e la sua carriera internazionale. Il programma prevede due importanti opere di Brahms: il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra e la Sinfonia n. 4. Kholodenko, che ha vinto il prestigioso concorso internazionale “Van Cliburn”, descrive il Concerto n. 2 come una sinfonia con pianoforte piuttosto che un semplice esercizio di virtuosismo. L’obiettivo è creare un dialogo significativo con l’orchestra, dando spazio anche alle melodie popolari tedesche che caratterizzano l’atmosfera di Brahms. Ogni esecuzione rappresenta per lui un’opportunità di riscoprire la musica e stabilire una connessione unica con il pubblico.

In precedenza, alle 18.00, avrà luogo un incontro al Ridotto del Verdi, dove gli artisti condivideranno dettagli sul programma e curiosità sul concerto, affiancati da Marco Seco, direttore artistico della Società dei Concerti Trieste.

I biglietti sono disponibili presso la sede della Società dei Concerti Trieste, nella nuova biglietteria in Piazza Unità d’Italia, e attraverso i circuiti online come Vivaticket e Ticket Point.

Il Festival anticipa la stagione concertistica della Società dei Concerti, che giunge quest’anno alla sua 94esima edizione.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

