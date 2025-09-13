Festival di Trieste 2025: Finale con Beethoven a Verdi

Il “Festival di Trieste – Il Faro della Musica” si avvia verso il gran finale, con l’ultimo concerto previsto per domenica 14 settembre alle 19:30, presso il Teatro Lirico G. Verdi. Questo evento, organizzato dalla Società dei Concerti Trieste, vedrà come protagonisti il pianista Jan Lisiecki e il direttore d’orchestra Luka Hauser, insieme all’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico G. Verdi di Trieste.

Il programma della serata sarà dedicato interamente a Ludwig van Beethoven, iniziando con l’Ouverture da Coriolan. Il culmine sarà rappresentato dal Concerto n. 5 “Imperatore”, dove Lisiecki, noto interprete del repertorio beethoveniano, offrirà una performance vibrante a stretto contatto con l’orchestra. Già artista esclusivo di Deutsche Grammophon in giovane età, Lisiecki ha collaborato con molte prestigiose formazioni, come i Berliner Philharmoniker. La serata si concluderà con la Sinfonia n. 5, presentata in una forma luminosa e potente.

A solo trent’anni, Lisiecki ha all’attivo una carriera spettacolare, esibendosi in oltre cento concerti all’anno e ricevendo riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Gramophone “Young Artist” Award e il Leonard Bernstein Award. I suoi nove album per Deutsche Grammophon hanno ottenuto premi internazionali, come il JUNO Award e l’ECHO Klassik.

Prima del concerto, alle 18:00, si svolgerà un incontro aperto al pubblico con gli artisti e il direttore artistico del festival, Marco Seco, al Ridotto del Teatro Verdi. Il festival è co-organizzato con il Comune di Trieste e ha ricevuto il supporto di diversi enti, tra cui il Ministero della Cultura e Generali Italia SpA come main sponsor.