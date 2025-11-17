Festival di Sitges: Cinema Fantastico e Nuove Visioni

Ben Wheatley, regista e sceneggiatore, ricorda con affetto la sua prima esperienza al Festival Internazionale del Cinema Fantastico di Sitges. Non era un film a portarlo lì, ma la curiosità di assistere come spettatore. Lì, nel 2008, incontrò George Romero e trascorse giorni tra visioni di film e conversazioni animati sul cinema, un’atmosfera che ha segnato il suo amore per i festival.

Il Festival di Sitges ha recentemente celebrato la sua 58ª edizione, un evento che ha unito nuovi talenti e nomi affermati nel panorama del cinema di genere. Il premio per il Miglior Film è andato a “The Ugly Stepsister”, una reinterpretazione oscura della fiaba di Cenerentola firmata dalla norvegese Emilie Blichfeldt. Due premi speciali sono stati assegnati ex aequo a “Obsession” di Curry Baker, una commedia romantica con toni inquietanti, e “The Furious” di Kenji Tanigaki, un’azione adrenalinica. Park Chan-wook ha vinto il premio per la Miglior Regia con “No Other Choice”, una black comedy politica che segna il suo ritorno al grande schermo.

Tra i premiati del festival ci sono stati anche leggende del cinema di genere, come Terry Gilliam, Sean S. Cunningham e l’italiano Enzo G. Castellari. La vera star di quest’edizione è stato Benedict Cumberbatch, presente con il film “L’ombra del corvo”, un dramma psicologico in arrivo nelle sale italiane.

“Wonderland” ha documentato il festival esplorando opere come “Decorado” del catalano Alberto Vázquez e il folk horror “Gaua” di Paul Urkijo. La rassegna ha spaziato da film europei a opere asiatiche, tra cui “The Old Woman with the Knife” dalla Corea del Sud e “Exit 8” dal Giappone. Anche l’Italia ha avuto un ruolo, con Mariano Baino e Coralina Cataldi Tassoni che hanno presentato “Astrid’s Saints”, accolto con entusiasmo. Infine, il festival ha chiuso con l’atteso sequel “Sisu: Road to Revenge”, che promette un mix di azione e ironia.