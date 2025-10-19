Festival di Santa Cecilia: Opportunità per Giovani Musicisti

Si cercano proposte artistiche e musicali creative ed emozionali per il Festival di Santa Cecilia – Edizione 2025, che si svolgerà al Teatro “Paisiello” di Lecce. L’obiettivo del festival è fornire ai giovani artisti sotto i 35 anni una piattaforma per esprimere il proprio talento nelle arti performative, in particolare nella musica. Il festival promuove la creatività giovanile e valorizza la cultura, offrendo un ambiente inclusivo per favorire la crescita artistica e professionale.

Possono partecipare tutti i giovani under 35, singolarmente o in gruppo. I partecipanti minorenni devono allegare una liberatoria dei genitori o tutori, che includa informazioni sul minore e autorizzazioni specifiche.

Per presentare una proposta musicale, il soggetto proponente deve fornire diverse informazioni, tra cui: nome, dettagli del progetto musicale, descrizione, durata, numero e età dei partecipanti, strumenti necessari e supporti digitali come mp3 o link audio/video.

Una giuria composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, un pianista diplomato e un musicista o produttore professionista esaminerà le proposte ricevute. Potranno richiedere chiarimenti ai partecipanti, che dovranno rispondere entro il termine stabilito. I criteri di valutazione includono originalità, impatto sociale, coinvolgimento del pubblico e flessibilità nell’adattarsi a esigenze logistiche.

Dopo la valutazione, saranno selezionate 12 proposte per il festival. I proponenti saranno informati sui risultati e dovranno attendere istruzioni dalla Direzione artistica prima dell’evento.

Il vincitore del festival avrà diritto a un premio consistente in una giornata in uno studio di registrazione per realizzare un brano inedito. Le proposte devono essere inviate via email entro il 5 novembre, con l’oggetto “Proposta musicale per Festival Santa Cecilia – Edizione 2025 – Leccègiovani”.