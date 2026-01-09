Festival di Sanremo: una settimana a prezzi proibitivi

Partecipare al Festival di Sanremo è un’esperienza costosa per la maggior parte degli appassionati. I costi includono biglietti, pernottamenti e spese accessorie, con un budget che parte da quasi 1.000 euro per una singola serata e può superare i 7.000 euro per l’intera settimana.

Il meccanismo di assegnazione dei biglietti rende l’organizzazione un azzardo. I prezzi ufficiali per la platea sono di 240 euro per le prime quattro serate e 875 euro per la finale, mentre l’abbonamento per le cinque serate è di 1.835 euro. I costi per la galleria sono più contenuti, con 132 euro per le serate infrasettimanali e 430 euro per la finale, e l’abbonamento completo è di 958 euro.

Una volta aggiudicato un biglietto, la vera sfida logistica ed economica è il pernottamento. Durante la settimana del Festival, i prezzi a Sanremo e dintorni raggiungono picchi eccezionali, con camere che oscillano tra 600 e 1.000 euro a notte.

La fase di registrazione preliminare per la richiesta di acquisto dei biglietti si è chiusa, ma gli esiti saranno comunicati solo a partire dal 15 gennaio. Ciò significa che migliaia di aspiranti spettatori si trovano nell’impossibilità di prenotare un alloggio senza avere la certezza di aver ottenuto un biglietto.

Per comprendere l’impatto economico, sono stati delineati due profili di spesa. Un’esperienza “mordi e fuggi” per una sola serata infrasettimanale richiede un budget significativo, con una spesa base di 682 euro e un totale di 982 euro a persona per neanche 24 ore a Sanremo.

L’esperienza completa, con abbonamento per le cinque serate in platea, soggiorno di 5 notti in un hotel di buon livello e viaggio, supera facilmente i 7.000 euro. Queste cifre confermano come il sogno di vivere Sanremo dall’interno rimanga un lusso per pochi fortunati.