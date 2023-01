Festival di Sanremo: tutti gli ospiti internazionali

Festival di Sanremo, gli ospiti internazionali: tutti i cantanti e le star di fama mondiale che hanno calcato il palco dell’Ariston.

Con l’edizione 2023, dopo il lungo letargo dovuto soprattutto al Covid, sono tornati al Festival di Sanremo gli ospiti internazionali. Per rendere davvero mondiale la kermesse, spesso infatti nel corso degli anni gli organizzatori hanno provveduto a invitare tantissime star di livello planetario, pagate spesso profumatamente (e non senza polemiche). Sportivi, cantanti, attori e tanto altro ancora. Sul palco dell’Ariston sono passati davvero tantissimi artisti di vario genere. Li ricordi tutti? Proviamo a fare un riassunto.

I primi ospiti internazionali di Sanremo

Se si escludono i grandi cantanti internazionali che hanno fatto la loro presenza sul palco dell’Ariston nell’epoca della doppia interpretazione del brano in gara, i primi veri ospiti del Festival di Sanremo, parlando di star di livello mondiale, si ritrovano a partire dall’edizione del 1976. Quell’anno si susseguirono nelle varie serate artisti del calibro dello spagnolo Julio Iglesias, il brasiliano Morris Albert, Jacky James, la bassista e cantante Suzi Quatro, gli scozzesi Bay City Rollers, i tedeschi Les Humphries Singers, le Chanter Sisters ed Ester Phillips.

Amadeus

Anche per questo motivo l’edizione del 1976 è da ritenersi storica, nonostante le tante difficoltà di un decennio di passaggio per il Festival. Decennio che contribuì però a far diventare la passerella degli ospiti una tradizione della kermesse. Questi tutti gli altri protagonisti internazionali degli anni Settanta:

1977 – Barry White, Rick Dees, Wess Machine, John Miles, Chocolat’s

1978 – Asha Puthli, Bonnie Tyler, Grace Jones, Sheila & B. Devotion, Maggie MacNeal, Pablo Abraira, Julio Iglesias

1979 – Demis Roussos, Kate Bush, Tina Turner, Chic, Bob McGlipin, Al Jarreau

Ospiti mondiali di Sanremo negli anni Ottanta

Questo l’elenco di tutti gli ospiti di fama internazionale degli anni Ottanta:

1980 – Dionne Warwick, Suzi Quatro, Sheila & B. Devotion, Sylvester, Billy Preston & Syreeta, Status Quo, David Zed

1981 – Lio, Charles Aznavour, Bad Manners, Dire Straits, Robert Palmer, Barry White

1982 – Gloria Gyanor, Toshihiko Tahara, Donovan & Astrella Leyich, Stray Cats, Johnny Halliday, America, Marianne Faithfull, Kiss, Daryl Hall & John Oates, Village People, Maurice Gibb, Van Halen

1983 – Ph.D., Saxon, Commodores, Peter Gabriel, Toquinho, Frida, John Denver, Scorpions, KC and the Sunshine Band

1984 – Queen, Paul Young, Culture Club, Randy Crawford, Bonnie Tyler, Bonnie Bianco, Stephen Schlaks, Gilbert Montagné, David e Mark Knopfler, Rodrigues & Jairzinho

1985 – Duran Duran, Sade, Bronski Beat, Jermaine Jackson, Gino Vannelli, José Luis Moreno, Frankie Goes to Hollywood, Village People, Spandau Ballet, Chaka Khan, Talk Talk, Patty Brard

1986 – Sting, Spandau Ballet, Menudo, Mr. Mister, Double, Prefab Sprout, Fine Young Cannibals, Talk Talk, Depeche Mode, King, Falco, Viki Carr, Drum Theatre

1987 – Europe, Whitney Houston, Paul Simon, The Bangles, Tom Robinson, Cutting Crew, Spandau Ballet, Level 42, Bob Geldof, Simply Red, Erasure, Frankie Goes to Hollywood, Nick Kamem, Pet Shop Boys, Eighth Wonder, The Smiths, Style Council, Duran Duran, Alla Pugaceva

1988 – New Order, Paul McCartney, Chris Rea, Belinda Carlisle, Rick Astley, Bryan Ferry, Joe Cocker, Art Garfunkel, Robbie Robertson, Terence Trent D’Arby, The Manhattan Transfer, A-ha, Eighth Wonder, Suzanne Vega, Paul Anka, Antoine, Sandie Shaw, Ben E. King, Gene Pitney, Shirley Bassey, George Harrison, Wet Wet Wet, Black, Debbie Gibson, Johnny Hates Jazz, Def Leppard, Bon Jovi, Guesch Patti, Toto, INXS, Wendy & Lisa, Barry White, The Christians

1989 – Enya, Chico Buarque, Roachford, Vanessa Paradis, Bros, Sandie Shaw, Ofra Haza, Boy George, Johnny Clegg, Nick Kamen, Cliff Richard, Elton John, Toni Childs, Papa Winnie, Little Steven, Tanita Tikaram, Simply Red, Tracy Spencer, Tuck & Patti, Ray Charles e Dee Dee Bridgewater, Europe, Depeche Mode, Kim Wilde, Joan Manel Serrat, Yazz, Charles Aznavour

Gli ospiti internazionali di Sanremo degli anni Novanta

Se gli anni Ottanta furono quelli che fecero fare davvero il salto di qualità a livello internazionale al Festival, negli anni Novanta vennero regolamentate in maniera più rigorosa le cose, dividendo gli ospiti veri e propri dai protagonisti che concorrevano al cosiddetto Sanremo International. Ecco chi furono gli artisti che parteciparono in qualità esclusivamente si ospiti:

1990 – Liza Minnelli, Rod Stewart, Tina Turner

1991 – avrebbe dovuto esserci Rod Stewart, ma l’esibizione fu annullata

1992 – Annie Lennox, Natalie Cole, MC Hammer

1993 – Rod Stewart, Diana Ross

1994 – Matt Bianco, Take That, k.d. Lang, Incognito, Jamiroquai, Dee Dee Bridgewater e Amii Stewart, Phil Collins, Elton John e RuPaul

1995 – Juan Luis Guerra, Ray Charles, Youssou N’Dour, Take That, Madonna, Khaled, Cyndi Lauper, Amii Stewart e Randy Crawford, Gilbert Becaud, Noa, Annie Lennox, Chris Isaak, Robbie Robertson, Duran Duran, Loreena McKennit, Sting

1996 – Babylon Zoo, Panda Monkeys, 3T, Bruce Springsteen, Pat Metheny, Blur, Cher, Kenny G, Tina Turner, East 17, Vanessa Mae, Celine Dion, Simply Red, Andreas Vollenwelder, Take That, The Kelly Family, Bon Jovi, George Benson, Michael Bolton, Alanis Morissette, The Cranberries

1997 – Mark Owen, Jamiroquai, Spice Girls, Lionel Richie, David Bowie, Bee Gees, Fugees, Warren G, Al Jarreau, Kula Shaker, Natalie Cole, Blackwood, Mirelle Mathieu

1998 – Madonna, Robbie Robertson, All Saints, Michael Bolton, Shola Ama, Backstreet Boys, Ricky Martin, Jimmy Page e Robert Plant, Celine Dion, Aqua, Bryan Adams, José Feliciano

1999 – Michail Gorbacev, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Leslie Nielsen, Michael Moore, Darlene Conley, Cher, Blur, Skunk Anansie, 5ive, R.E.M., Emilia Rydberg, Ricky Martin, Lenny Kravitz, Mariah Carey, Alanis Morrissette, José Carreras

Gli ospiti internazionali di Sanremo nel nuovo millennio

Tra periodi di grande visibilità internazionale e altri più autarchici, negli anni Duemila Sanremo ha vissuto su un doppio binario che ha reso le edizioni anche molto differenti le une dalle altre. Ecco quali sono stati gli ospiti internazionali degli anni Duemila, Duemiladieci e Duemilaventi:

2000 – Eurythmics, Hevia, Lene Marlin, Aqua, Oasis, Tina Turner, Robbie Williams, Noa, Goran Bregovic, Enrique Iglesias, Youssou N’Dour, Bono e The Edge, Sting e Cheb Mami, Tom Jones

2001 – Russell Crowe, Antonio Banderas, Ronan Keating, Faith Hill, Eminem, Westlife, Anastacia, Placebo, Moby, Enya, Ricky Martin

2002 – Kylie Minogue, Alanis Morissette, Anastacia, Sarah Connor, Michael Bolton, Gabrielle, Shakira, Destiny’s Child, Paulina Rubio, Alicia Keys, Britney Spears, The Cranberries, The Corrs

2003 – Peter Gabriel, Shania Twain, Rod Stewart, Des’ree, Sharon Stone, Tara Gandhi, Panjabi MC, Blue, Shaggy, Diana Krall, Holly Valance

2004 – Black Eyed Peas, Cirque du Soleil, Aventura, Dustin Hoffmann, Haiducii, Ruper Everett, Natalie Cole, Lionel Richie, Dolores O’Riordan

2005 – Kataklo, Michael Bublé, Mike Tyson, Will Smith, Lola Ponce, Hugh Grant, Gwen Stefani

2006 – John Travolta, Jesse McCartney, Hilary Duff, John Cena, Shakira, Orlando Bloom, Gavin DeGraw

2007 – Scissor Sisters, Norah Jones, Take That, John Legend, Miguel Angel Munoz, Lara Fabian, Penelope Cruz, Joss Stone, Momo, Mika

2008 – Lenny Kravitz, Duran Duran, Marc Yu, Yael Naim, Ben Harper, Leona Lewis

2009 – Katy Perry, Burt Bacharach, Kevin Spacey, Hugh Hefner, Alain Clark, Vincent Cassel, Annie Lennox

2010 – Susan Boyle, Dita von Teese, Michelle Rodriguez, Miguel Bosé, Bob Sinclar, Jennifer Lopez, Tokio Hotel, Mary J. Blige

2011 – Andy Garcia, Eliza Doolittle, Robert De Niro, Take That con Robbie Williams, Avril Lavigne

2012 – Martin Solveig, One Direction, The Cranberries, Eli & Nikki

2013 – Felix Baumgartner, Bar Rafaeli, Asaf Avidan, Antony and the Johnsons, Caetano Veloso, José Luis Moreno, Daniel Harding, Birdy

2014 – Laetitia Casta, Cat Stevens, Rufus Wainwright, Dergin Tokmak, Damien Rice, Paolo Nutini, Stromae

2015 – Imagine Dragons, Charlize Theron, Conchita Wurst, Marlon Roudette, Spandau Ballet, Saint Motel, The Avener, Ed Sheeran, Will Smith e Margot Robbie

2016 – Elton John, Salut Salon, Ellie Goulding, Nicole Kidman, Marc Hollogne, Hozier, J Balvin, Lost Frequencies, Willy William

2017 – Ricky Martin, Clean Bandit, Robbie Williams, Keanu Reeves, Biffy Clyro, Mika, LP, Robin Schulz, Alvaro Soler

2018 – Sting, James Taylor

2019 – Nessun ospite internazionale

2020 – Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo, Lewis Capaldi, Mika, Dua Lipa

2021 – Zlatan Ibrahimovic

2022 – Nessun ospite internazionale

2023 – Black Eyed Peas