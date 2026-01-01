Festival di Sanremo storia

Il Festival di Sanremo è un evento televisivo che catalizza l’attenzione del pubblico per una settimana all’anno. Tuttavia, la sua storia e il suo significato vanno ben oltre la sua percezione superficiale. La rubrica “Sanremo Story” si propone di raccontare la storia di questo grande contenitore che nel tempo si è evoluto, ma senza perdere il proprio spirito.

Il Festival di Sanremo nacque senza troppe ambizioni, ma già dalla seconda edizione confermò il suo potenziale. Il costo dei biglietti aumentò e venne organizzato un treno speciale per l’occasione. Giunsero 360 iscrizioni e venne confermata l’orchestra del maestro Cinico Angelini. Nilla Pizzi trionfò per il secondo anno consecutivo con “Vola colomba”, una canzone che faceva riferimento alla situazione politica e alla questione di Trieste.

La seconda classificata fu “Papaveri e papere”, una canzone orecchiabile e surreale che narrava la storia di una papera invaghita di un papavero. Questa canzone fu il primo vero successo internazionale del Festival di Sanremo, tradotto e inciso in quarantalingue. Il testo alludeva ai potenti e fu considerata una satira socio-politica.

Negli anni successivi, il Festival di Sanremo continuò a crescere e a evolversi. Nel 1953, la messa in onda venne spostata al sabato sera e venne introdotto il sistema di votazione con le giurie popolari. La doppia esecuzione delle canzoni divenne una caratteristica del Festival, con l’obiettivo di sminuire il processo di personalizzazione di un brano da parte di un interprete.

Nel 1955, il Festival di Sanremo diventò un evento televisivo e il gossip sui cantanti e le canzoni iniziò a essere un aspetto importante della manifestazione. Claudio Villa vinse con “Buongiorno tristezza” e l’edizione fu considerata un successo. L’anno successivo, il Festival tentò di rinnovarsi con l’introduzione di sei esordienti, scelti attraverso un concorso di voci nuove.

Dopo un periodo di crisi, il Festival di Sanremo tornò a essere un successo con l’edizione del 1958, che vide la vittoria di Domenico Modugno con “Nel blu dipinto di blu”. Questa canzone divenne un inno di un’intera nazione e segnò un solco profondo tra la canzone italiana prima e dopo di essa. Il Festival di Sanremo continuò a crescere e a evolversi, con la partecipazione di nuovi cantanti e la creazione di nuove canzoni che rappresentarono uno spaccato del Paese e della sua identità in continua evoluzione.