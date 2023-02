Festival di Sanremo: perché il saluto con la lingua dei segni?

Era il bonus giornaliero del FantaSanremo, ecco perché gli artisti in gara hanno salutato l’orchestra con la lingua dei segni italiana

Tutti hanno notato che durante il Festival di Sanremo, gli artisti a fine esibizione hanno ringraziato l’orchestra con la lingua dei segni. Ma per quale motivo? Non è difficile da immaginare, si parla ancora del FantaSanremo!

Si tratta del Bonus giornaliero del 9 febbraio, valido solo per la serata di ieri del Festival della canzone italiana. Ogni artista che ha salutato l’orchestra con la lingua dei segni italiana, ha guadagnato 20 punti!

Un gesto che il pubblico ha apprezzato, ma non per il FantaSanremo. Al di là del gioco più seguito del momento, è emersa la solidarietà che gli artisti hanno mostrato nei confronti di tutti gli spettatori non udenti, quelli che hanno seguito il Festival di Sanremo da casa e quelli seduti tra il pubblico dell’Ariston.

Quali sono stati i cantanti che alla fine della loro esibizione hanno salutato l’orchestra nella lingua dei segni italiana, assicurandosi così venti punti in classifica? Eccoli qui: Tananai, Rosa Chemical, Gianluca Grignani, Paola e Chiara, LDA, Ariete, Collazio, Cugini di Campagna, gIANMARIA e Sethu.

Festival di Sanremo e FantaSanremo

Cos’è il FantaSanremo? Si tratta di un gioco parallelo al Festival di Sanremo che quest’anno ha visto coinvolta l’intera Italia. Ogni utente forma una squadra fatta di 5 artisti, tra quelli in gara.

Ogni artista guadagna e perde punti dopo ogni esibizione. Bonus o malus settimanali o giornalieri, che vengono comunicati dagli stessi ideatori del FantaSanremo.

Il pubblico si diverte, così come gli artisti e il Festival di Sanremo diventa sempre più social!

Il cantante Will è stato l’ultimo ad esibirsi ieri sera e poco prima di salire sul palco dell’Ariston, ha ben pensato di farsi un bagno di notte al mare! Un folle? Beh, ha guadagnato ben 50 punti al FantaSanremo! E non gli è nemmeno bastato! Durante l’esibizione si è recato in platea e ha rubato un paio di occhiali ad uno degli spettatori! Altri punti? Decisamente si!