Festival di Sanremo, la programmazione e gli ospiti della quarta serata

Il 14 febbraio 2025 si svolgerà la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata ai duetti e alle cover, presso il teatro Ariston. Gli artisti in competizione eseguiranno reinterpretazioni di brani iconici della musica italiana e internazionale, promettendo emozioni e sorprese. La scaletta prevede 29 artisti, con l’avvio delle esibizioni alle 20.45, presentate da Carlo Conti e Roberto Benigni.

La serata inizierà con Rose Villain e Chiello, che interpreteranno “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti. A seguire, Mahmood conquisterà il palco, e tra i momenti salienti ci saranno performance di Modà con Francesco Renga, Noemi e Tony Effe, e Francesca Michielin con Rkomi. Ogni esibizione avrà un codice per permettere il televoto, coinvolgendo così attivamente il pubblico nella competizione.

La serata non sarà solo musica, ma includerà anche intrattenimento, come le gag di Geppi Cucciari che si alterneranno con le performance. Il programma offrirà una varietà di generi, dalle ballate romantiche a pezzi più energici, permettendo a ciascun artista di mettere in mostra il proprio talento.

La serata culminerà con l’annuncio della classifica, previsto per le 01.12. Il Festival di Sanremo continua a celebrare la musica italiana, valorizzando sia artisti affermati che emergenti, promettendo un evento indimenticabile per il pubblico presente e per coloro che seguiranno la manifestazione da casa.