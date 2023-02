Festival di Sanremo, la fidanzata di Ultimo è la figlia di Heather Parisi: conosciamola meglio

Ultimo, nome d’arte di Nicolò Moriconi, è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. Nonostante il suo brano non sia risultato quello vincente, ‘Alba’ ha già conquistato il cuore di moltissime persone. Forse non tutti sanno che il cantautore è legato sentimentalmente alla figlia di uno dei personaggi televisivi più famosi. Si tratta di Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia che Heather Parisi ha avuto con l’ex marito Giovanni Di Giacomo.

Nata il 10 marzo del 2000, Jacqueline Luna Di Giacomo è la figlia che Heather Parisi ha avuto dall’ex Giovanni Di Giacomo. Jacqueline ha una sorella, Rebecca Jewel, nata dal primo matrimonio tra Heather Parisi e il suo primo marito Giorgio Manenti e due gemelli, Elizabeth e Dylan che la showgirl ha avuto dall’attuale marito Umberto Maria Anzolin.

Nel 2019 la figlia d’arte fece molto parlare di sé per alcune dichiarazioni su sua madre che non sono di certo passate inosservata. Durante un’ospitata di Heather Parisi a Domenica Live, la giovane ha scritto sui social:

Perché non chiedete dove sono le altre figlie?

Inutile dire che la frase scritta da Jacqueline fece il giro del web tanto che, alla fine, la giovane fu costretta ad intervenire giustificandosi del fatto che quelle parole non erano assolutamente il frutto della visibilità.

Questa fu la frase che la fidanzata di Ultimo scrisse sui social:

Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa.

Nonostante per il fatto di essere la figlia di un’icona dello spettacolo italiano, Jacqueline Luna è un personaggio molto chiacchierato anche per un altro motivo: quello di essere la fidanzata di Ultimo. La storia d’amore tra i due procede a gonfie vele, come dimostrano anche gli scatto condivisi dai due sul loro profilo Instagram. Il rapporto tra Ultimo e Jacqueline è caratterizzato da un complicità e da un legame che farebbero invidia a chiunque.