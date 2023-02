Blanco è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. La sfuriata di cui si è reso protagonista nella prima serata della kermesse musicale ha tenuto tutti col fiato sospeso ed ha lasciato tutti senza parole. In queste ultime ore sta circolando sul web un video che mostra come hanno reagito gli artisti in gara al Festival al gesto del cantante.

La mancanza di audio nelle cuffie durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo ha mandato Blanco su tutte le furie tanto da distruggere tutta la scenografia che era stata preparata per la sua esibizione.

IL BLANCO GATE VISTO DAI CUGINI DI CAMPAGNA 💀💀💀 #Dietrofestival #Sanremo2023 pic.twitter.com/Jw8VCX8TOe — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 12, 2023

Inutile dire che dopo il gesto di cui si è reso protagonista il cantante si è ritrovato al centro di numerose polemiche che lo hanno costretto a scusarsi con un commovente post sulla sua pagina Instagram. Queste sono state le parole che Blanco ha usato per scusarsi di quanto successo al Teatro Ariston:

Cadono fiori all’Ariston. Si spezzano fuori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo. E qui, proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi… Rido, rido, rido, rido, rido e grido. Perché non sono perfetto come mi vedevi. Ma finalmente sono me stesso. Ti voglio bene Ariston, con tutta la tua follia.

Festival di Sanremo, i Cugini di Campagna reagiscono alla sfuriata di Blanco

In questi giorni sta circolando sul web un video che mostra come hanno reagito alcuni dei Big in gara al Festival di Sanremo alla sfuriata di Blanco. Non sono di certo passati inosservati i Cugini di Campagna che hanno commentato il comportamento del cantante con queste parole: