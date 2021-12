Annunciati, dagli stessi artisti, i titoli dei brani che i 22 big (cui si aggiungono i tre finalisti giovani: Yuman il vincitore, Tananai e Matteo Romano a completare il podio) porteranno al Festival di Sanremo, dal 1 al 5 febbraio all’Ariston. Sul palco del Casinò, riservato nella serata al ‘Sanremo Giovani’, i cantanti affiancati da Amadeus – giunto per l’occasione a bordo di un’auto d’epoca dall’improbabile colore celestino e che verso la fine della trasmissione saluta Pippo Baudo, concedendogli che ‘Sanremo Giovani’ lo ha inventato lui… – tra clip dei loro successi e incoraggiamenti video di loro colleghi, hanno rivelato i titoli delle loro canzoni.

Le Vibrazioni con ‘Tantissimo’, Highsnob & Hu (a loro l’incoraggiamento dei Negramaro) con ‘Abbi cura di te’, Ditonellapiaga con Rettore con ‘Chimica’, Irama con ‘Ovunque sarai’, Fabrizio Moro con ‘Sei tu’, Achille Lauro (nella sua clip della serata è comparso Fiorello) con ‘Domenica’, Aka 7even (spalleggiato in video dal concittadino napoletano Gigi D’Alessio) con ‘Perfetta così’, Ana Mena (spagnola, unica ‘straniera’ in gara) con ‘Duecentomila ore’, La Rappresentante di Lista con ‘Ciao ciao’, Giusy Ferreri con ‘Miele’, Gianni Morandi (che ha ricordato Claudio Villa, scomparso quando lui vinse assieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con ‘Si può dare di più’ e Lucio Dalla quando lui stesso lo presentò a Sanremo per l’ultima esibizione prima di spegnersi) con ‘Apri tutte le porte’, Noemi con ‘Ti amo non lo so dire’, Giovanni Truppi (arrivati per lui gli auguri di un vincitore, Diodato) con ‘Tuo padre, mia madre, Lucia’, Michele Bravi con ‘Inverno dei fiori’, Emma con ‘Ogni volta è così’, Rkomi (per lui un ‘in bocca al lupo’ da Tommaso Paradiso) con ‘Insuperabile’, Elisa (in collegamento da casa, perché colpita dal Covid) con ‘O forse sei tu’, Mahmood & Blanco con ‘Brividi’, D’Argen D’Amico (supportato in video da Malika Ayane) con ‘Dove si balla’, Massimo Ranieri (manca da 25 anni dal Festival) con ‘Lettera al di là del mare’, Iva Zanicchi (record di vittorie, tre, a Sanremo) con ‘Voglio amarti’, Sangiovanni (con gli auguri in video di Caterina Caselli che aveva la sua stessa età quando esordì con ‘Nessuno mi può giudicare’) con ‘Farfalle’. Buon volo a tutti!

(di Enzo Bonaiuto)