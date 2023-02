Festival di Sanremo, Fedez confessa: “Io e Chiara non vivremo insieme, ecco perché”

Quasi tutto pronto ormai per l’inizio del Festival di Sanremo. Il cast di quest’anno, così come i Big in gara, sono pronti per dare inizio a questa nuova edizione della kermesse musicale. Tra i personaggi più chiacchierati c’è senza ombra di dubbio Chiara Ferragni la quale affiancherà Amadeus nella conduzione durante la prima e l’ultima serata del Festival. Qualche ora fa Fedez ha rivelato che lui e sua moglie non vivranno insieme durante le serate della manifestazione canora.

Come Chiara Ferragni anche Fedez è pronto per trasferirsi a Sanremo. Per chi ancora non lo sapesse, il marito dell’imprenditrice digitale andrà in onda su Rai 2, insieme all’amico e collega Luis Sal, con la conduzione di Muschio Selvaggio.

Nonostante siano entrambi impegnati nella kermesse musicale, Fedez ha rivelato che lui e sua moglie non vivranno insieme durante le serate del Festival. I numerosi impegni lavorativi, infatti, impediscono alla coppia di vivere sotto lo stesso tetto.

Mentre l’imprenditrice digitale sarà impegnata nella co-conduzione della prima e dell’ultima serata del Festival Fedez, invece, avrà a che fare con la registrazione di Muschio Selvaggio, il podcast di successo che conduce insieme all’amico Luis Sal.

Festival di Sanremo, anche Alessia Marcuzzi sarà presente

In seguito ad un’intervista rilasciata ieri sera a Che Tempo Che Fa Alessia Marcuzzi ha rivelato che sarà presente nelle serate del Festival di Sanremo. Nel dettaglio, la conduttrice di Boomerissima ha svelato che commenterà insieme a Fiorello il Festival a Viva Rai 2.

Queste sono state le sue parole a riguardo: