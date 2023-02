Festival di Sanremo, Chiara Ferragni lancia una frecciatina a Elisabetta Canalis: l’indiscrezione

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune parole che non sono passate inosservate. Stando alle indiscrezioni, la moglie di Fedez, nonché co-conduttrice del Festival di Sanremo, avrebbe lanciato una frecciatina ad Elisabetta Canalis.

In queste ore sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui Chiara Ferragni avrebbe lanciato sulla sua pagina Instagram una frecciatina rivolta all’ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis. Anche se per molti le voci sono infondate, la maggior parte degli utenti del web ha pensato che l’imprenditrice digitale abbia scritto un messaggio contro l’ex velina.

Tutti coloro che la seguono sanno che Chiara Ferragni è molto attiva sui social. Qui, infatti, l’imprenditrice digitale condivide momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. Qualche ora fa la moglie di Fedez è arrivata a Sanremo e non ha potuto fare a meno di condividere la notizia con i suoi followers.

Proprio durante uno scatto condiviso sulla sua pagina Instagram, molti non hanno potuto fare a meno di pensare che la co-conduttrice del Festival di Sanremo abbia voluto lanciare una frecciatina ad Elisabetta Canalis. Nel dettaglio, l’imprenditrice digitale ha condiviso uno scatto accompagnato da queste parole:

La mia Liguria.

Per molti le parole scritte da Chiara Ferragni non valgono nulla, anche se sono stati molti coloro che hanno visto in questa frase una vera e propria frecciatina rivolta all’ex velina di Striscia la Notizia.

Molti infatti hanno ricordato che la storica velina di Striscia la Notizia si è resa protagonista di uno spot in cui, mentre aveva alle sue spalle lo Skyline di Los Angeles, ha pronunciato la stessa frase scritta dall’imprenditrice digitale:

Come già scritto, la notizia in questione non è certa e non ha alcun fondamento, ma è solamente un semplice gossip non ancora smentito.