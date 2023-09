Festival di Sanremo, chi nel dopo Amadeus? Spuntano due nomi

Il Festival di Sanremo da ormai quattro anni è in mano ad Amadeus che ha consacrato numerosi artisti, lanciato giovani e riportato al Teatro Ariston nomi storici. Quella del 2024 sarà per lui la quinta edizione consecutiva nonché ultima, come più volte ribadito. “Questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito“.

Chi chiamerà la Rai, quindi, per il dopo Amadeus? TvBlog ha ipotizzato due nomi giovanissimi che sono considerati a Viale Mazzini “il futuro” di mamma Rai, ovvero Stefano De Martino e Alessandro Cattelan.

“Ad oggi un nome considerato spendibile sarebbe quello di Stefano De Martino, che insieme ad Alessandro Cattelan viene considerato da Viale Mazzini il futuro della Rai. Due profili e due storie professionali differenti e con peculiari caratteristiche che rendono entrambi appetibili per la tv pubblica”.

Festival di Sanremo, chi nel dopo Amadeus? E se fosse dato in mano a una donna?

Una risposta “più realistica” come sottolineato sempre da Blogo è invece una conduzione al femminile dopo un lustro in mano a un uomo. A tal proposito la più quotata sarebbe Laura Pausini.

“Da tempo il prestigioso nome di Laura Pausini viene accostato alla kermesse dove iniziò la sua carriera nel 1993”, scrive TvBlog, “Questa strada risolverebbe il vero nodo della questione: individuare una figura che possa occuparsi sia della conduzione sia della direzione artistica”.

Non da escludere però neanche una conduzione corale tutta al femminile.

“L’altra soluzione di cui si chiacchiera da tempo è di natura corale, con un gruppo di donne al comando della manifestazione (i nomi spaziano da Maria De Filippi a Sabrina Ferilli, da Fiorella Mannoia a Luciana Littizzetto, fino ad Antonella Clerici che già è stata padrona di casa all’Ariston nel 2010)”.

Insomma, il futuro del Festival di Sanremo è tutt’altro che chiaro.