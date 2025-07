Festival di Sanremo: Bellaria Igea Marina in Pole Position!

Il Festival di Sanremo, evento di punta della musica italiana, potrebbe avere un nuovo palcoscenico a partire dal 2027. Bellaria Igea Marina, località della Riviera romagnola, si propone come candidata per ospitare la manifestazione.

Il sindaco Filippo Giorgetti ha annunciato la volontà di competere per il prestigioso evento, sostenuto dal presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Giorgetti ha sottolineato come la città disponga delle infrastrutture necessarie e di una storicità legata alla canzone italiana.

Bellaria Igea Marina, con il suo Palacongressi, offre spazi adeguati per accogliere artisti e pubblico, oltre a una solida capacità ricettiva. Il sindaco ha fatto riferimento a figure illustri legate al territorio, come Raffaella Carrà, che ha iniziato la sua carriera qui, e a eventi storici come il Festival delle Voci Nuove degli anni ’60, che ha lanciato molti artisti italiani, tra cui Gianni Morandi.

L’amministrazione comunale si senta pronta a garantire un nuovo corso per Sanremo, rafforzando così l’identità musicale della città. Con una proposta che unisce tradizione e modernità, Bellaria Igea Marina si posiziona come un’alternativa concreta per il celebre festival.