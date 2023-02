Festival di Sanremo, Amadeus commenta la scelta di Pier Silvio Berlusconi di sfidare il festival: le sue parole

Quasi tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo. La manifestazione canora è sempre più vicina e tutti non vedono l’ora di scoprire come sarà questa nuova edizione della kermesse musicale. Nel corso delle ultime ore Amadeus ha rotto il silenzio e si è esposto in merito alla scelta di Pier Silvio Berlusconi di sfidare il Festival.

In seguito ad un’intervista rilasciata a Porta a Porta, il direttore artistico del Festival di Sanremo ha rotto il silenzio in merito alla scelta di Mediaset di sfidare con i suoi programmi di punta il Festival. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Queste sono state le parole del conduttore rilasciate a ‘BlogTv’:

Erano 15 anni che non c’era una contro programmazione. Ma ho anche detto che ognuno a casa propria fa ciò che desidera. Io non mi preoccupo di questo nel senso che noi facciamo il Festival senza pensare che devi battere un record precedente. Perché non è questo l’obiettivo. L’obiettivo è fare dei Festival che piacciano al pubblico e che siano vincenti dal punto di vista musicale.

E, continuando, il direttore artistico ha aggiunto:

E mi auguro che le canzoni di quest’anno possano durare a lungo e possano aggiudicarsi tanti dischi d’oro e di platino. Fare un Festival che sia amato dal pubblico. È questo il mio obiettivo.

Infine, il conduttore italiano ha concluso il suo discorso con queste parole:

Non è certamente quello di pensare o preoccuparmi di chi fa il mio e nostro stesso lavoro e che giustamente nella propria azienda continua a fare.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come andrà la sfida tra Rai e Mediaset. Nel frattempo, non ci resta che inviare un grande in bocca al lupo alle due aziende ed in particolare ad Amadeus per l’inizio per l’evento più atteso dell’anno.