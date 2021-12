Il settimanale Chi potrebbe aver colpito per il secondo anno consecutivo. Ma andiamo per gradi. La direzione di Rai1 in merito al Festival di Sanremo del prossimo anno – avvalendosi della facoltà del paragrafo ‘modifiche e/o integrazioni al regolamento’ del capitolo ‘disposizioni generali e finali’ – ha modificato il regolamento.

Nel paragrafo è stato infatti aggiunto:

“Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 02 Dicembre 2021. Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo”.

Questo significa che il cast del Festival di Sanremo 2022 può già essere annunciato (in qualsiasi modo e su qualsiasi piattaforma) sia dalla Rai che da Amadeus stesso. Che sia un post sulla pagina Instagram del conduttore o un annuncio fatto da Alberto Matano a La Vita in Diretta poco cambia, possiamo aspettarci di tutto.

Inizialmente, infatti, l’intero cast dei big in gara sarebbe dovuto essere annunciato il prossimo 15 dicembre in occasione della finale di Sanremo Giovani, ma all’improvviso le cose sono cambiate. E la “colpa” potrebbe essere proprio del settimanale Chi che per il secondo anno consecutivo potrebbe aver svelato gran parte del cast.

Festival di Sanremo, il papabile cast spifferato dal settimanale Chi

Emma

Elisa

Boomdabash

Donatella Rettore con Ditonellapiaga

Tecla con Alfa

Rkomi

Aka 7Even

Ariete

Orchestraccia

Giovanni Caccamo

Le Vibrazioni

Giusy Ferreri

Fabrizio Moro

Il Tre

Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese

Gianni Morandi

