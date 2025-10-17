Festival di Sanremo 2026, tutto sulle novità e i big in gara

I preparativi per il Festival di Sanremo stanno prendendo forma con importanti novità. Quest’anno, il numero dei big in gara sarà di 26, un numero inferiore rispetto all’edizione precedente. Carlo Conti ha deciso di reintrodurre la categoria delle Nuove Proposte, con quattro artisti selezionati: due provenienti da Area Sanremo e due da Sanremo Giovani.

Il voto avverrà attraverso tre giurie: il televoto del pubblico, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, e quella delle Radio, con una ripartizione percentuale di 34%, 33% e 33%. Il Festival si svolgerà dal 24 al 28 febbraio.

Durante la prima serata si esibiranno tutti e 26 i big, le cui performance saranno valutate dalla Giuria della Sala Stampa. Nella serata successiva, si esibiranno 13 big votati dal pubblico e dalla Giuria delle Radio, con un peso di 50% ciascuno.

Per le Nuove Proposte, i quattro artisti saranno divisi in coppie per uno scontro diretto e i vincitori parteciperanno anche alla terza serata. Giovedì si esibiranno gli altri 13 big e ci sarà la finale delle Nuove Proposte, con lo stesso sistema di votazione della serata precedente.

Il venerdì sarà dedicato alle cover, e anche in questo caso le giurie daranno il loro parere. La finale si terrà sabato, con tutti i 26 artisti nuovamente sul palco, e la giuria assegnerà punteggi che si uniranno a quelli delle serate precedenti, ad eccezione delle cover.

Negli ultimi tempi, sono emersi alcuni nomi di artisti big che potrebbero partecipare al festival. Tra questi ci sono Diodato, Fedez, Blanco, Emma e Malika Ayane, solo per citarne alcuni. La lista è ancora non ufficiale e continua a suscitare curiosità tra i fan.