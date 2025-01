Festival di Sanremo 2025, problemi per la serata delle cover: “Fallimento per Conti”

La serata delle cover dell’edizione 2025 del Festival di Sanremo presenta una significativa novità, potenzialmente inattuabile. Nonostante Carlo Conti abbia offerto la possibilità ai Big in gara di duettare, attualmente nessuno ha accettato. Antonella Nesi, su AdnKronos, sottolinea che questa opzione, proposta da Conti anche per motivi di durata dello show, non è stata ben accolta dai partecipanti. L’ostacolo principale sembra essere la selezione della cover, che secondo il regolamento deve essere un brano del repertorio italiano o internazionale pubblicato entro il 31 dicembre 2024. Con una così vasta scelta musicale, emerge la difficoltà di trovare un brano che soddisfi entrambi gli artisti. È reportato che alcuni Big inizialmente interessati a duettare abbiano poi cambiato idea, non trovandosi d’accordo sulla canzone da eseguire. Attualmente, i duetti già confermati sembrerebbero coinvolgere un Big e un ospite esterno, dato che il controllo sulla scelta del brano rimane in gran parte nelle mani del Big che invita.

Le preoccupazioni vanno oltre l’assegnazione dei brani. Molti ritengono che una performance di successo nella serata delle cover possa avere un impatto significativo sull’esito del festival, come evidenziato da situazioni passate. Pertanto, perché condividere l’opportunità con un altro concorrente? La mancanza di abbinamenti tra Big non solo porterebbe a un problema per Conti, con una serata potenzialmente lunga, ma risulterebbe deludente anche per le case discografiche, in particolare quelle con più artisti in gara. Esse avrebbero così la chance di ridurre i costi di ingaggio e trasferta per gli ospiti. È probabile che ci siano ancora tentativi di persuadere i Big a collaborare.

In sintesi, la serata delle cover per il Festival di Sanremo 2025 si trova ad affrontare grandi sfide, con i Big riluttanti a duettare tra loro sulla base di divergenze nella scelta delle canzoni e preoccupazioni sul loro posizionamento nel festival. Resta da vedere se qualche artista deciderà di superare queste difficoltà e unirsi per una performance a due.