Festival di Sanremo 2025, le prime anticipazioni di Conti sui Big in gara

Mancano meno di tre settimane al grande annuncio del Festival di Sanremo, previsto per il 2 dicembre, quando Carlo Conti svelerà i nomi dei Big che parteciperanno. Durante una conferenza stampa dedicata alle nuove proposte, il conduttore ha fornito alcune curiosità riguardo ai Big. Circa 500 artisti hanno presentato la loro candidatura e le canzoni selezionate fino ad ora trattano vari temi, non limitandosi all’amore.

Conti ha rivelato che per Sanremo Giovani sono arrivati 560 candidati, e un numero simile di candidature si attende anche per i Big, con un possibile leggero calo. “Non ci sarà solo l’amore rose e fiori nelle canzoni”, ha affermato, indicando che tra i Big ci sono microtemi oltre a macrotemi. Il discrimine tra Sanremo Giovani e i Big sarà in base alla popolarità e al numero di stream degli artisti. Tra i partecipanti alle nuove proposte c’è un 27enne che si spera diventi una realtà e un 20enne già affermato tra i Big. Tuttavia, il vincitore delle Nuove Proposte non avrà il diritto automatico di partecipare successivamente tra i Big.

In merito ai Big per la prossima edizione, la Repubblica ha riportato alcuni rumor interessanti. Tra i nomi che potrebbero salire sul palco del Teatro Ariston a febbraio troviamo Madame, Elodie, Olly, Gazzelle, Rocco Hunt, Alessandra Amoroso, Raf, Coma_Cose, Brunori Sas, Paola Turci, Noemi, Ermal Meta, Anna Pepe, Benji & Fede, e Tommaso Paradiso. Si sente anche che Carlo Conti stia lavorando per includere Gianna Nannini e Tiziano Ferro, nomi ricorrenti nelle varie edizioni del festival. Per la categoria “over” si menzionano Patty Pravo, Marcella Bella e Al Bano. Inoltre, si prevede la presenza tra i superospiti di Damiano David, il frontman dei Maneskin, il quale potrebbe esibirsi in veste solista sul palco dell’Ariston. Con l’avvicinarsi dell’annuncio, l’attesa cresce per sapere quali artisti saranno protagonisti di questa nuova edizione del festival.