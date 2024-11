Festival di Sanremo 2025, i sei cantanti papabili che saranno co-conduttori

Fra meno di tre mesi si svolgerà il Festival di Sanremo, condotto nuovamente da Carlo Conti. Secondo LaPresse, oltre ad Alessandro Cattelan, ci sarebbero sei cantanti considerati per affiancare Conti: Fiorella Mannoia, Angelina Mango, Annalisa, Damiano David, Tananai e BigMama. Sebbene nessuno di questi nomi sia ufficiale, Conti sembra voler replicare il modello di Amadeus che ha visto la partecipazione di artisti come Gianni Morandi e Marco Mengoni come co-conduttori, i quali hanno intrattenuto il pubblico con mini-concerti. Tuttavia, la possibilità di vedere vicino a Conti BigMama, al posto di Morandi, ha suscitato delle perplessità. Nello specifico, ci sono dubbi riguardo al nome di Damiano, il quale è stato smentito da Gabriele Parpiglia tramite un post su Twitter.

Il 2 dicembre, durante una diretta su Tg1, Carlo Conti rivelerà il cast dei Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston. Negli ultimi giorni, sono emersi molti nomi circolanti. Albano ha confermato la sua partecipazione, ma senza Romina Power. Inoltre, Irene Grandi ha fatto intendere che potrebbe tornare in gara. Secondo il settimanale Chi, anche Tony Effe e Fedez sarebbero confermati. Altri artisti dati quasi per certi includono Arisa, Rocco Hunt, Francesca Michielin, Elodie, Luchè, Gabry Ponte e Mara Sattei. Anche Sal Da Vinci, dopo il successo di “Rossetto e Caffè”, e Gaia sono stati menzionati. LaPresse ha aggiunto alla lista Brunori Sas, Madame, Achille Lauro, Benji & Fede, Noemi, Olly e i Coma_Cose.

I preparativi per il festival sono già in corso e l’attesa cresce attorno ai nomi che saranno annunciati. La direzione artistica di Conti promette di portare un mix di novità e tradizione, mantenendo alto l’interesse verso la kermesse musicale più famosa d’Italia. Con artisti di spicco in gara, il Festival di Sanremo 2025 si appresta a essere un grande evento, promettendo emozioni e spettacolo per il pubblico italiano.