Festival di Sanremo 2025: è probabile che ci sia anche De Martino

Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo 2025, sarà affiancato da alcuni co-conduttori, ma finora non ha annunciato nomi ufficiali. Tuttavia, secondo Dagospia, tra i co-conduttori potrebbero esserci Mahmood e Geppi Cucciari, con la possibilità di un nuovo volto di Rai Uno, che sta avendo un buon successo in questo periodo. Gabriele Parpiglia, nel programma RTL 102.5, ha rivelato che Stefano De Martino potrebbe essere uno dei co-conduttori del Festival, salendo sul palco del Teatro Ariston per affiancare Conti in uno delle serate. Parpiglia ha aggiunto che dal 2027 De Martino potrebbe subentrare a Carlo Conti come conduttore principale del Festival.

Stefano De Martino, recentemente in vacanza con suo figlio Santiago, ha ottenuto un grande successo con il programma “Affari Tuoi”. Si parla quindi della sua possibile partecipazione a Sanremo. Parpiglia ha evidenziato che De Martino è un nome considerato nella pianificazione futura del Festival, con un contratto che gli darebbe opzioni per il prossimo biennio.

Inoltre, ci sono novità riguardo al Dopofestival, condotto da Alessandro Cattelan. Parpiglia ha rivelato che Giulia De Lellis avrà il compito di giudicare i look dei cantanti durante il Dopofestival, affiancando Cattelan. L’arrivo di Giulia e di Selvaggia Lucarelli è stato frutto di un’idea di Cattelan, che le ha volute fortemente dopo averle incontrate durante un gioco su RaiPlay. Sebbene entrambe appartengano alla stessa agenzia, non sono arrivate come un pacchetto preconfezionato.

Tuttavia, potrebbe sorgere una polemica strettamente legata all’enorme seguito social di Giulia De Lellis e di Tony Effe, se i rispettivi fanclub decidessero di unirsi, creando possibili tensioni durante il Festival. In sintesi, il Festival di Sanremo 2025 promette di riservare molte sorprese, sia per i co-conduttori che per i nuovi arrivi al Dopofestival. Le dinamiche tra gli ospiti e i conduttori potrebbero creare un’atmosfera unica e ricca di eventi.