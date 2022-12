Festival di Sanremo 2023: i nomi di tutti i big in gara

Come promesso Amadeus oggi al TG 1 ha annunciato tutti i big che saranno in gara al prossimo Festival di Sanremo. La novità per il 2023 è che ben sei cantanti di Sanremo Giovani passeranno tra i big del Festival. Anche questa volta Amadeus è riuscito a mettere insieme un cast pazzesco, sul palco dell’Ariston infatti ci saranno grandi nomi del calibro di Giorgia, Ultimo, Anna Oxa, Articolo 31 e Marco Mengoni (che torna al Festival dopo la sua vittoria nel 2013).

“Adesso annuncerò i cantanti e nella finale di Sanremo Giovani saprete anche i titoli delle canzoni. I cantanti in gara saranno 22 come l’anno scorso. Ma una notizia importantissima è che l’anno scorso i giovani erano tre che passavano nei big e quest’anno i giovani saranno addirittura sei, mai accaduto. La metà dei dodici andranno nei big”.

Festival di Sanremo 2023: tutti i big in gara.

1 Giorgia

2 Articolo 31

3 Elodie

4 Colapesce Di Martino

5 Ariete

6 Modà

7 Mara Sattei

8 Leo Gassman

9 I Cugini di Campagna

10 Mr Rain

11 Marco Mengoni

12 Anna Oxa

13 Lazza

14 Tananai

15 Paola e Chiara

16 LDA

17 Madame

18 Gianluca Grignani

19 Rosa Chemical

20 Coma cose

21 Levante

22 Ultimo

Il post di Chiara Ferragni.

“Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia con Morandi e Amadeus. È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità! Pronti per il Festival di Sanremo? Io ci sto ancora lavorando”.

Festival di Sanremo 2023, i giovani.

COLLA ZIO, “Asfalto (Milano)

FIAT 131, “Pupille” (Rende – CS)

NOOR, “La tua Amélie” (Urbino)

Romeo & Drill, “Giorno di scuola” (Roma)

gIANMARIA – “La città che odi” (Vicenza)

Giuse The Lizia – “Sincera” (Palermo)

Maninni – “Mille Porte” (Bari)

Mida – “Malditè” (Caracas)

OLLY – “L’anima balla” (Genova)

Sethu – “Sottoterra” (Savona)

Shari – “Sotto Voce” (Monfalcone – GO)

Will – “Le cose più importanti” (Vittorio Veneto – TV)