Festival di Sanliscio 2025: Liscio sotto le Stelle a Gatteo

Il Festival di Sanliscio, dedicato al genere musicale del liscio, si prepara per la sua terza edizione. Questo evento internazionale si terrà il 1 e il 2 luglio presso l’Arena Rubicone di Gatteo Mare, in Forlì-Cesena, con inizio previsto per le 21:30 e ingresso gratuito.

Durante il festival, il pubblico potrà assistere a diverse esibizioni musicali, con artisti provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, celebrando la cultura e la tradizione del liscio. È una manifestazione che mira a promuovere la musica popolare, offrendo un palcoscenico a talenti emergenti e consolidati.

L’organizzazione del festival punta a coinvolgere una vasta audience, rendendo omaggio a un genere che ha segnato la storia musicale italiana. In questo contesto, la rassegna non solo intratterrà, ma si propone anche di rafforzare il legame tra musica e comunità, favorendo un’atmosfera di condivisione e festeggiamenti.

Gli organizzatori invitano tutti gli appassionati e i curiosi a partecipare, garantendo un’esperienza ricca di emozioni e divertimento.

