Curare la persona, non solo la malattia. Può capitare che la medicina se ne dimentichi, e che la cura si esaurisca nelle terapie che, per quanto innovative ed efficaci, da sole non bastano per ridare ai pazienti qualità, oltre che quantità, di vita. La lampada di Aladino onlus è un’associazione di pazienti che si impegna ad accompagnare i malati nel loro percorso, assicurando loro una guida esperta e un sostegno concreto.

Festival di Salute. Linfoma, mettiamo i pazienti al centro della cura



Come nel caso di Mirko, che ha ricevuto la diagnosi di linfoma a 24 anni. Davide Petruzzelli, presidente dell’associazione, e Francesco Merli, direttore Ematologia Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, parlano delle prospettive di cura a 360° dei pazienti con linfoma. Il talk, con Letizia Gabaglio, nel programma del Festival di Salute 2021.