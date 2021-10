Un video ricordo nelle parole di chi ha vissuto e conosciuto il professor Giuseppe Basso, già primario di oncoematologia pediatrica di Padova, ematologo e scienziato, scomparso per Covid nel 2021. La sua vita e la sua storia professionale si intrecciano con le tante vite dei ragazzi e dei bambini che con il suo team ha curato e spesso salvato nei molti anni del suo lavoro come medico. “Esiste solo la scienza” diceva il professor Basso, eppure il miracolo, chi lo ha conosciuto, lo ha visto, nei tanti bambini di cui si è preso cura, le cui foto lui teneva appese nel suo studio, con orgoglio: “in quegli occhi adulti che rischiavano di non diventare mai grandi”. Una vita quella del professor Basso il cui valore ha battuto anche la morte.

Festival di Salute. Il ricordo della mamma di una piccola paziente del professor Basso



Di Roberta Paolini