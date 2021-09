Eseguire trapianti delicatissimi con intelligenza artificiale e robotica. Profilare il paziente, in chirurgia come in oncologia, per una salute ‘sartoriale’ che tenga conto dell’unicità della vita e quindi della sua difesa. Questa medicina, la medicina di un domani che è già oggi, è al centro del confronto di oggi al Palazzo della Ragione per il Festival di Salute.

In apertura Gabriele Beccaria, coordinatore di Salute, dialogherà con Andrea Micalizzi, vicesindaco del comune di Padova, sul ruolo cruciale della medicina nello sviluppo e nella storia della città.

IL DOSSIER Il Festival di Salute 2021

Oltre alla sede centrale di Palazzo della Ragione, il Festival di Salute sarà concretamente nell’Agorà del Centro San Gaetano, dove nell’ambito di Solidaria il condirettore dei quotidiani veneti di Gedi, Paolo Cagnan, affrontando l’attualità della pandemia e le prospettive delle cure, solleciterà due ospiti di alto spessore: Antonella Viola, virologa, direttrice scientifica della Città della Speranza, affermata divulgatrice e Silvio Garattini, uno dei numi tutelari della salute in Italia, presidente e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.

Il dibattito alla Ragione ospiterà tre grandi nomi, intervistati da Fabrizio Brancoli, direttore dei quotidiani veneti di Gedi. Pierfranco Conte , direttore di Oncologia Medica 2 allo IOV, illustrerà le strategie con le quali si dichiara guerra ai tumori, a partire dall’individuazione del profilo genomico del tumore; una dimensione nella quale emergono nuovi profili di professionalità, anche extra medica.

Il professor Umberto Cillo (Direttore chirurgia epatobiliare trapianti Azienda Ospedaliera di Padova) e il professor Gino Gerosa (Direttore cardiochirurgia Azienda Ospedaliera di Padova), due punte mondiali della trapiantistica, rispettivamente per fegato e cuore, porteranno le loro testimonianze sui temi dell’innovazione in chirurgia. Una frontiera aperta ma che richiede azione, progetto, tempi stretti.

La competizione internazionale impone che la ricerca sia costantemente finanziata. Serve a salvare vite. E anche a creare lavoro, professioni di eccellenza, indissolubili legami con l’università, virtuose ricadute sul territorio.