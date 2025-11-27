13.1 C
Roma
giovedì – 27 Novembre 2025
Gossip

Festival di Salerno 2025

Da stranotizie
Festival di Salerno 2025

Sabato 29 novembre alle ore 20.30 il Cinema Teatro Augusteo ospiterà la cerimonia di premiazione della 79ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. L’evento, fruibile gratuitamente e in presenza, rappresenta un momento di celebrazione dell’arte cinematografica a tutto tondo.

La serata sarà presentata da Maurizio Casagrande, affiancato da Luisa Mariani, che conferirà eleganza e tono sofisticato alla cerimonia. Durante la serata saranno proclamati i vincitori del FICS e il gran galà si trasformerà in un vero e proprio red carpet internazionale, con la presenza di numerosi protagonisti del cinema e della televisione italiana.

Tra gli ospiti ci saranno Angelo Orlando, presidente di giuria, Cinzia Leone, Pippo Franco, Alfredo Cozzolino, Carlo Di Maio, Francois Eric Gendron, Tommaso Bianco, Vito, Mario Porfito, Angelo Maggi, Alessandro Orrei e molti altri. La colonna sonora della serata sarà affidata a Hamlet Swing e al Maestro Massimo Buonavita, le cui esibizioni accompagneranno i momenti di premiazione.

Non mancherà l’esibizione di Armando Pavone, cantautore noto per la partecipazione a X Factor, accompagnato dalla ballerina Paola Sabatino. La regia dell’intera manifestazione sarà curata dal regista cinematografico Alessandro Bencivenga, insieme a Paola De Cesare e a tutta la squadra del festival, garantendo uno svolgimento impeccabile e curato nei minimi dettagli.

Articolo precedente
Atletico Masainas domina il girone B
Articolo successivo
David Guetta a Milano 2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.