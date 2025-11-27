Festival di Salerno 2025

Sabato 29 novembre alle ore 20.30 il Cinema Teatro Augusteo ospiterà la cerimonia di premiazione della 79ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. L’evento, fruibile gratuitamente e in presenza, rappresenta un momento di celebrazione dell’arte cinematografica a tutto tondo.

La serata sarà presentata da Maurizio Casagrande, affiancato da Luisa Mariani, che conferirà eleganza e tono sofisticato alla cerimonia. Durante la serata saranno proclamati i vincitori del FICS e il gran galà si trasformerà in un vero e proprio red carpet internazionale, con la presenza di numerosi protagonisti del cinema e della televisione italiana.

Tra gli ospiti ci saranno Angelo Orlando, presidente di giuria, Cinzia Leone, Pippo Franco, Alfredo Cozzolino, Carlo Di Maio, Francois Eric Gendron, Tommaso Bianco, Vito, Mario Porfito, Angelo Maggi, Alessandro Orrei e molti altri. La colonna sonora della serata sarà affidata a Hamlet Swing e al Maestro Massimo Buonavita, le cui esibizioni accompagneranno i momenti di premiazione.

Non mancherà l’esibizione di Armando Pavone, cantautore noto per la partecipazione a X Factor, accompagnato dalla ballerina Paola Sabatino. La regia dell’intera manifestazione sarà curata dal regista cinematografico Alessandro Bencivenga, insieme a Paola De Cesare e a tutta la squadra del festival, garantendo uno svolgimento impeccabile e curato nei minimi dettagli.