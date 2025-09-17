Festival di Roma 2025: Cinema e Premi da Venezia al Lazio

Dal 18 al 30 settembre, Roma e diverse sale del Lazio ospiteranno la XXX edizione de “I grandi festival: Da Venezia a Roma”, un’importante rassegna cinematografica che presenta una selezione di film premiati alla Mostra di Venezia.

Quest’anno, l’evento si distingue per il focus su film riconosciuti ufficialmente alla Biennale. Tra i titoli di punta ci sono Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, premiato con il Leone d’Oro, e The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, che ha ricevuto il Gran Premio della Giuria. Si potranno vedere anche The Sun Rises on Us All di Cai Shangjun, vincitore della Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile, e Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, che ha ottenuto il Premio Orizzonti per Benedetta Porcaroli.

La rassegna prevede ampio spazio alle Giornate degli Autori, con opere come Film di Stato di Roland Sejko e Anoche conquisté Tebas di Gabriel Azorín, insignito del Bisato d’Oro. Tra i premi speciali, Vainilla di Mayra Hermosillo ha ricevuto il Premio Autrici Under 40 Valentina Pedicini.

La Settimana Internazionale della Critica presenterà Waking Hours e una selezione di cortometraggi di giovani autori italiani. Saranno presenti ospiti di prestigio, inclusi registi e attori noti, e si terrà un convegno sull’Intelligenza Artificiale.

Le proiezioni si svolgeranno in sale storiche della capitale e in vari cinema del Lazio. Tutti i film saranno mostrati in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il prezzo del biglietto è di € 7,00, con un abbonamento di 10 spettacoli a € 40,00 disponibile online. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare i siti ufficiali indicati.