Festival di Ravenna: anticipazioni dell’edizione

A pochi giorni dal Natale, arrivano le prime anticipazioni dell’edizione di Ravenna Festival. Cinque appuntamenti sono stati svelati e messi in prevendita, in attesa della presentazione del programma completo. Nell’edizione del Festival non poteva mancare Riccardo Muti che, al Pala De André, dirigerà l’Orchestra Cherubini. Il programma si apre con la Sinfonia dal Nabucco e ‘Le quattro stagioni’ da I vespri siciliani, la Suite n. 2 tratta da Il cappello a tre punte e il Boléro di Ravel.

Il concerto inaugurale sarà con Anne Sophie-Mutter solista accanto alla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko, che eseguiranno il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61 di Beethoven e la Sinfonia n. 5 di Mahler. Il calendario estivo continuerà fino al 12 luglio, con spettacoli come Murmuration Level2, la coreografia di Sadeck Berrabah, e una serata jazz all stars con Stefano Bollani, Enrico Rava, Paolo Fresu e Roberto Gatto.

La Rocca Brancaleone ospiterà anche una proiezione di “Tutta vita”, il film documentario di Valentina Cenni, e un concerto con l’Orchestra Cherubini diretta da Thiago Tiberio nella colonna sonora di highlights degli amatissimi classici Disney Fantasia e ‘Fantasia 2000’. Si rinnovano anche due segmenti di programmazione molto amati dal pubblico, Romagna in fiore e la Trilogia d’Autunno, e il progetto “Cantare amantis est”, che chiama coristi da tutt’Italia per due giorni di lezioni e prove con il Maestro Muti. I biglietti per i cinque eventi si possono acquistare in prevendita. La formula del Carnet Open offre uno sconto del 15% sui biglietti.