Festival di Musica Strumentale a Verona: emozioni senza tempo

L’Undiscovered Music Festival torna a Verona, intendendo avvicinare il pubblico giovane al mondo della musica d’arte. L’evento si propone come un ponte tra i secoli, concentrandosi in particolare sulla musica del Novecento, ma riesce anche a collegare opere più antiche, dimostrando che emozione e bellezza non conoscono limiti temporali.

La manifestazione si svolgerà in alcune delle basiliche più affascinanti di Verona. Dopo un’anteprima di luglio presso la Basilica di Sant’Anastasia, il festival offrirà tre serate imperdibili, con concerti in luoghi di grande prestigio. Questa iniziativa ha ricevuto un’importante media partnership con Rai Radio 3 e riconoscimenti dalla Santa Sede per il Giubileo, sottolineando il suo valore culturale e spirituale.

L’inaugurazione avverrà sabato 11 ottobre nella suggestiva Chiesa di San Giorgio in Braida, con l’esibizione del Novae Cordae Ensemble. Questa orchestra da camera si esibirà in un repertorio raro in Italia, comprendente opere di Pēteris Vasks e Mieczysław Weinberg. Giovedì 16 ottobre, il festival accoglierà anche l’organista veneto Michele Fontana, che proporrà un concerto unico nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, creando un dialogo tra composizioni di epoche diverse.

Il festival si concluderà il 25 ottobre nella Chiesa di Santa Maria Antica delle Arche Scaligere, con un concerto finale che vedrà la partecipazione del primo flauto dell’Orchestra dell’Arena di Verona, Lorenzo D’Antò, promettendo di unire l’antico splendore del luogo con l’eccellenza musicale.