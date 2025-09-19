Festival di Musica Sacra a Roma: Note Sacre 2025

La prima edizione di Note Sacre, Festival di Musica Sacra, si svolgerà dal 20 settembre al 10 ottobre, grazie all’organizzazione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti e al supporto della Regione Lazio. La rassegna include cinque concerti che si terranno in località storiche come Roma e Caprarola, presentando una varietà di artisti e repertori.

L’inaugurazione del festival è programmata per il 20 settembre alle 21:00 presso le Ex Scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola, con un concerto dell’Orchestra Xilon, diretta da Paolo Matteucci, che eseguirà opere di Vivaldi, tra cui il celebre Gloria. In si esibiranno anche il soprano Monica Cucca e il contralto Chiara Chialli. Il biglietto ha un costo di 5 euro.

Il secondo concerto avrà luogo il 23 settembre presso la Basilica dei Santi XII Apostoli, con Davide Bucci all’organo e Marianna Ivaschchenko come soprano. Il programma prevede una selezione di opere che uniscono diversi stili musicali. L’ingresso è gratuito.

Il 30 settembre, il Nuovo Teatro Ateneo ospiterà l’Ars Ludi Ensemble e il baritono Patrizio La Placa, in un’opera contemporanea che riflette sulle ultime parole di Cristo. Anche questa esibizione avrà un costo di 5 euro.

Il penultimo evento, il 7 ottobre, vedrà l’Ensemble Seicentonovecento eseguire opere di Giacomo Carissimi. L’ingresso è libero.

Infine, il 10 ottobre, l’Orchestra da Camera Canova chiuderà il festival con una performance dedicata a Haydn e Mozart, con un biglietto di 5 euro.

Note Sacre si propone non solo come un evento musicale, ma anche come un’opportunità per esplorare e valorizzare i luoghi d’arte e cultura nella regione.