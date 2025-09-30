Festival di Musica Sacra a Pordenone: eventi e concerti

Dal 17 ottobre al 16 novembre si svolgerà il Festival Internazionale di Musica Sacra, giunto alla sua 34ª edizione, organizzato da Pec – Presenza e Cultura e dal Cicp Centro Iniziative Culturali di Pordenone, con la direzione artistica di Franco Calabretto ed Eddi De Nadai. Il festival offrirà 8 concerti internazionali a Pordenone e Udine, accompagnati da 4 lezioni-concerto e 3 eventi-conferenza, tutti incentrati sul tema della fede e delle virtù teologali.

Si conclude così il ciclo triennale “Caritas et Amor”, che ha esplorato autori e repertori di diverse epoche, esprimendo un profondo sentimento spirituale. Una novità importante è la collaborazione con il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, inaugurata con la produzione “O magnum mysterium”.

Sei concerti si terranno nella Concattedrale San Marco di Pordenone e due nel Duomo di Udine, in collaborazione con il Festival Organistico Udinese. Tra gli eventi di conferenza spiccano: venerdì 17 ottobre, un approfondimento sul concerto inaugurale a cura del filologo Paolo Venti; venerdì 24 ottobre, una conferenza sul responsorio “O Magnum Mysterium” con Angelo Floramo; e infine, venerdì 31 ottobre, un incontro con il Vescovo di Pordenone, S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini, sul tema “Il dono della fede”.

Il festival si apre in onore di San Francesco con lo spettacolo “Giullari di Dio”, presentato dall’Ensemble Micrologus. Altri concerti significativi includono il “Quartetto per la Fine del Tempo” di Olivier Messiaen, e l’esecuzione della “Berliner Messe” di Arvo Pärt. Saranno programmati anche due recital organistici al Duomo di Udine.

Le lezioni-concerto, una tradizione del festival, presenteranno un duo di musiciste ucraine, Iryna Bobyreva e Iryna Lytvynenko, che esploreranno un repertorio sacro e spirituale.