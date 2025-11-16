Festival di Musica Live e Cultura a Cesena questo Weekend

Il weekend offre una varietà di eventi per tutti i gusti, tra cui gastronomia, cultura e musica.

La festa romagnola di San Carlo è il punto di riferimento per gli amanti della tradizione culinaria, con la sagra del cicciolo che invita a degustazioni di vini e formaggi, affiancate da balli folk e intrattenimento. A Villa Silvia si tiene la fiera di San Martino, caratterizzata da laboratori per bambini, musica swing e food truck con cucina italo-brasiliana. In Fiera, il mercatino “C’era una volta” propone abbigliamento, oggetti d’antiquariato e libri rari.

A Cesena si prepara la rassegna “La bellezza delle parole”, con incontri in collaborazione con le librerie locali. Durante il mese dedicato all’eliminazione della violenza di genere, si svolgerà il festival “Voci plurali”, affrontando temi di parità e imprenditoria femminile.

In ambito musicale e teatrale, gli Area tornano al Teatro Bonci per celebrare il loro album iconico. Inoltre, appuntamenti dedicati ai bambini con “Giovannin senza parole” e lo spettacolo “Liscio for dummies” di Denis Campitelli. Chiara Guidi proporrà “La terra dei lombrichi”, mentre Alessio Lega dedicherà un concerto a Giacomo Matteotti, mescolando canzoni popolari e canti della Resistenza.

Il weekend prevede anche incontri su temi come l’adolescenza e la filosofia, e la premiazione del concorso di poesia “La casa rossa”. In eventi espositivi, la Galleria Pescheria presenta “Oltre lo sguardo”, e altre mostre a Gatteo propongono storie visive del territorio. La cultura e l’arte sono quindi al centro di questo ricco fine settimana.

