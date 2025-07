Festival di musica elettronica a Roma: eventi da non perdere

Il mondo della musica elettronica si prepara a un evento imperdibile. Domenica 7 settembre, il Forte Antenne di Roma ospiterà la preview del festival “Manifesto – PRIMA”, un’occasione per scoprire i talenti emergenti e gli artisti di punta della scena.

Il festival presenterà due palchi e una line-up ricca di artisti, tra cui spiccano WHITEMARY e RIVAL CONSOLES. Durante l’evento, i partecipanti potranno immergersi in un’affascinante fusione di suoni contemporanei e visioni futuristiche. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Xceed.

“Manifesto – PRIMA” rappresenta un momento significativo per la musica elettronica, con l’obiettivo di creare un cortocircuito di esperienze sonore innovative. La manifestazione sarà dunque un importante appuntamento per gli appassionati del genere e un’ottima occasione per vivere un’atmosfera coinvolgente e all’avanguardia.